rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

11 Giugno 2026
Campionato del mondo di calcio: tutte le partite AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Sequestro di circa 240mila confezioni di prodotti nel tarantino: contestazione, pericolosi per la salute Guardia di finanza

18 Giugno 2026
finanza nuova

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto, nell’ambito del diuturno controllo economico del
territorio, hanno individuato diverse aziende ed esercizi commerciali di Taranto, Grottaglie, Crispiano, Martina
Franca, Massafra, Mottola, Laterza, Sava, Manduria e Lizzano, che vendevano prodotti contraffatti e
potenzialmente dannosi per la salute pubblica.
Gli interventi hanno consentito di sottoporre a sequestro oltre 240.000 articoli “contraffatti” e “non sicuri” di
vario genere, tra i quali giocattoli e capi di abbigliamento, nonché articoli per la casa, cosmetici e confezioni di
olio lubrificante per autovetture, riportanti il falso contrassegno “Made in Italy” e privi delle informazioni
previste dal “Codice del Consumo”, che stabilisce come i prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul
territorio nazionale, debbano riportare le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del
prodotto, all’identità del produttore, all’eventuale presenza di sostanze potenzialmente dannose per la salute
nonché ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione.
Nell’ambito delle attività ispettive, sono stati altresì rinvenuti oltre 40.000 confezioni di posate in plastica, sulle
cui confezioni era indebitamente impresso il logo “MOCA” (materiali e oggetti destinati al contatto con gli
alimenti) pur in assenza del pertinente “certificato di conformità” previsto per legge.
Al termine dei controlli sono stati segnalati alle competenti Autorità i titolari di 30 esercizi commerciali, 4 dei
quali sono stati denunciati per violazioni penalmente rilevanti.
Obiettivo degli investigatori è stato anche quello di mappare, individuare e disarticolare una catena logistica
organizzata e strutturata, intercettando 3 “grossisti”, operanti in Puglia e in Campania, fornitori dei prodotti già
sottoposti a sequestro.
La lotta alla contraffazione, fenomeno che rappresenta un moltiplicatore di illegalità, costituisce un impegno
prioritario, nell’ambito della missione istituzionale della Guardia di Finanza. Contrastare la diffusione di prodotti
falsi o non sicuri significa proteggere i consumatori e, al contempo, assicurare agli operatori onesti le eque
condizioni di concorrenz

LONA


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

HFYQnusagAAuI4e

Ricerche di Domenico Racanati: individuata un’anomalia sul fondo del fiume Trigno Il pugliese 53enne è disperso da due mesi e mezzo per il crollo del ponte stradale

amianto cartello danger

Foggia: morì nel 2009 per esposizione all’amianto, risarcimento per i familiari di un ferroviere dell’officina grandi riparazioni Cassazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione