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4 Maggio 2026
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Puglia: 1160279 positivi a test corona virus, incremento di 2403 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

18 Giugno 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 18 giugno 2022

2.403

Nuovi casi

11.417

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 752
Provincia di Bat: 237
Provincia di Brindisi: 185
Provincia di Foggia: 476
Provincia di Lecce: 478
Provincia di Taranto: 231
Residenti fuori regione: 40
Provincia in definizione: 4
23.317

Persone attualmente positive

218

Persone ricoverate in area non critica

8

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.160.279

Casi totali

11.210.870

Test eseguiti

1.128.383

Persone guarite

8.579

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 381.825
Provincia di Bat: 102.128
Provincia di Brindisi: 108.019
Provincia di Foggia: 170.320
Provincia di Lecce: 230.299
Provincia di Taranto: 155.096
Residenti fuori regione: 8.851
Provincia in definizione: 3.741

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