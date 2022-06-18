Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 18 giugno 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 752
Provincia di Bat: 237
Provincia di Brindisi: 185
Provincia di Foggia: 476
Provincia di Lecce: 478
Provincia di Taranto: 231
Residenti fuori regione: 40
Provincia in definizione: 4
23.317
Persone attualmente positive
218
Persone ricoverate in area non critica
8
Persone in terapia intensiva
1.128.383
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 381.825
Provincia di Bat: 102.128
Provincia di Brindisi: 108.019
Provincia di Foggia: 170.320
Provincia di Lecce: 230.299
Provincia di Taranto: 155.096
Residenti fuori regione: 8.851
Provincia in definizione: 3.741