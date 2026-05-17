Di Nino Sangerardi:

Alla XXXVIII edizione Salone Internazionale del Libro di Torino(14-18 maggio 2026) la partecipazione delle case editrici lucane. Tra l’altro si è discusso di storia, spiritualità e crescita personale. Autori ed editori hanno animato un intenso confronto presso lo Stand messo a disposizione dal Consiglio Regionale della Basilicata.

Quest’ultimo da anni impegnato nel sostenere il lavoro di piccoli editori e imprenditori culturali che hanno scelto di investire nel mondo del libro e della promozione culturale del territorio. Ad introdurre i lavori il coordinatore della Struttura di Informazione, Comunicazione ed Eventi del Consiglio, Pierluigi Maulella Barrese e il direttore generale del Consiglio, Gerardo Travaglio.

C’è stata la presentazione del libro “Un ritorno all’infanzia” di Egidio Viola, pubblicato da MTS Edizioni di Maria Teresa Sisinni. Il volume, un fumetto dal forte sapore identitario, racconta attraverso episodi e tavole ispirate a esperienze reali la vita di un gruppo di preadolescenti in un piccolo paese del Sud Italia, Latronico, tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta. Giochi di strada con giocattoli costruiti a mano, quale inno alla creatività, amicizie, piccole trasgressioni e il senso di libertà tipico di quell’età diventano il filo conduttore di una narrazione leggera e autentica.

Nel corso dell’incontro, insieme all’autore, è intervenuto Simone Carbone, scrittore lucano, offrendo una riflessione sul valore della memoria e delle esperienze che segnano il percorso umano. MTS Edizioni, giovane realtà editoriale attenta agli autori emergenti e ai talenti under trenta, continua a investire su nuove voci e sul dialogo tra generazioni.

A seguire, spazio alla storia con “Pellegrini, Crociati e Monaci Cavalieri” di Nicola Montesano, edito da Montesano Edizioni. Insieme all’autore e alla funzionaria della Struttura di Coordinamento di Informazione, Comunicazione ed Eventi, Lucia Briscese, si è sviluppato un approfondimento dedicato al Medioevo e al ruolo culturale e spirituale degli ordini monastico-cavallereschi nella formazione dell’identità europea.

Il testo analizza il pellegrinaggio come esperienza di incontro, scambio e crescita collettiva, soffermandosi sul legame tra fede, viaggio e memoria storica. Proprio sul rapporto tra storia e memoria si è sviluppata una delle riflessioni più significative dell’incontro: la storia, intesa come insieme dei fatti realmente accaduti, e che resta immutabile, mentre la memoria rappresenta il modo in cui quegli eventi vengono ricordati, interpretati e trasmessi nel tempo dalle comunità e dalle generazioni. Montesano, sollecitato dalle domande di Briscese, ha evidenziato come le strade percorse dai pellegrini abbiano favorito la nascita di reti culturali e commerciali capaci di unire popoli e tradizioni differenti. Un tema, quello dell’unione tra i popoli, che il pubblico ha rilanciato come auspicio e prospettiva per il nostro futuro. Montesano Edizioni conferma così il proprio impegno nella valorizzazione della ricerca storica, della memoria e della formazione culturale.

La sessione si è conclusa con la presentazione di “Gestisci le tue emozioni e gestirai il mondo intorno a te” di Giancarlo Vaccaro, pubblicato da Valentina Porfidio Editore. Insieme all’autore sono intervenute la giornalista Carmen Ielpo e l’editore Valentina Porfidio, dando vita a un confronto dedicato ai temi della consapevolezza personale, della gestione emotiva e delle relazioni umane.

Il libro nasce da anni di studio, osservazione ed esperienza personale, con l’obiettivo di aiutare il lettore a riconoscere le proprie emozioni e trasformarle in strumenti utili per affrontare la quotidianità.

“Tante e interessanti le riflessioni scaturite su una pubblicazione che si presenta come una cassetta degli attrezzi e che può andare in aiuto a tutti per accettare e comprendere le emozioni per poi gestirle al meglio così da vivere una vita più equilibrata e appagante. La Valentina Porfidio Editore, attiva dal 2006 a Moliterno provincia i Potenza, continua a promuovere opere legate alla cultura e all’identità lucana, affiancando ai testi storici e territoriali pubblicazioni dedicate alla crescita personale e al benessere interiore”.