Il salvataggio del Foggia dalla serie D non è impossibile anzi “rischia” di essere molto concreto. Una prospettiva che arriva dalla Sardegna. La Torres infatti ha vinto il playout con il Bra e i piemontesi retrocessi hanno minori possibilità di riammissione alla serie C, portando il Foggia ad essere l’aspirante principale anche in virtù del fallimento della Ternana chee ha liberato un posto in terza serie. Se dal playout fosse retrocessa la Torres, proprio la squadra di Sassari sarebbe stata la pretendente numero uno a fare parte della prossima serie C da riammessa e per il Foggia sarebbe stato ben più difficile di quanto non sua ora. Non è detto al cento per cento, ora, che avvenga ma la percentuale è molto molto vicina e non poche fonti di informazione danno per scontata la riammissione. La società rossonera dal canto suo dovrà iniziare a farsi trovare pronta quando sarà il momento di dare luogo agli adempimenti legati all’iscrizione alla serie C. Sperando che dopo le buone notizie riguardanti il Lecce e le speranze relative al Foggia i prossimi giorni siano quelli di un’altra pugliese fortemente a rischio: il Bari.