Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Si è svolta presso il Centro Polifunzionale di Rignano Garganico la conferenza stampa di presentazione del CUNZ Gargano Food Fest

2025, evento che dal 23 al 25 maggio trasformerà il borgo più piccolo del Gargano in un

grande palcoscenico dedicato a enogastronomia, cultura, musica e natura.

Giunto alla terza edizione, il festival ha già dimostrato nelle sue prime due edizioni un

successo straordinario, con circa 15.000 presenze registrate lo scorso anno e un entusiasmo

crescente da parte di pubblico, operatori e istituzioni. «Siamo molto soddisfatti dei risultati

raggiunti finora – dichiarano gli organizzatori – ma questa edizione sarà una vera bomba: un

programma ricchissimo, un’esperienza ancora più immersiva e coinvolgente per tutti».

Quest’anno la manifestazione vede coinvolte oltre 80 imprese agroalimentari del territorio

che offriranno ai visitatori la possibilità di degustare piatti tipici, prodotti locali e vere

eccellenze del territorio, dimostrando ancora una volta la forza e l’identità autentica del

Gargano.

Il CUNZ Gargano Food Fest non è solo un evento, ma un’esperienza capace di accendere i sensi e scaldare il cuore. Per tre giorni, Rignano Garganico diventa un laboratorio a cielo aperto dove tutto parla di garganicità: natura, arte, cucina, tradizioni e, soprattutto, persone.

Il festival si snoda tra escursioni guidate nei luoghi simbolici del territorio – dalla suggestiva

Grotta Paglicci al Dolmen La Masecca, dalla Dolina Cento Pozzi alla Grotta Pazienza –

accompagnate da esperti e guide locali che svelano i segreti di una terra millenaria.

Passeggiate naturalistiche e sessioni di nordic walking invitano a vivere il paesaggio con

lentezza, mentre le visite alle masserie didattiche raccontano l’anima contadina e genuina di

questo angolo del Gargano.

Grande attenzione è riservata ai laboratori didattici ed enogastronomici, veri e propri

cantieri di creatività per adulti e bambini: ceramica, stampa vegetale, archeologia

sperimentale, antiche tecniche di panificazione, pasta fresca fatta a mano, e ancora

degustazioni di olio EVO, miele, vino e birre artigianali. È un viaggio multisensoriale, dove le

mani si sporcano di terra e farina, e il palato si arricchisce di storie e sapori autentici.

Spazio alle famiglie e ai più piccoli, con un’ampia area kids pensata per accogliere e far

divertire i bambini tra laboratori creativi, animazioni, spettacoli e giochi. Le aperture

straordinarie del Centro Multimediale Grotta Paglicci, la mostra fotografica a cura de “La

Masseriola” e gli eventi teatrali completano un’offerta che parla a tutte le generazioni e che

rende il CUNZ un appuntamento trasversale e inclusivo.

MUSICA E SPETTACOLI SERALI – PROGRAMMA ARTISTICO

Venerdì 23 maggio

Ore 19:00 – DJ Set Sunset by Reverendo Podolico

Ore 21:00 – Concerto live con Orchestra Mancina

Ore 22:30 – DJ Set Vinyl con DJ Zaio





Sabato 24 maggio

Ore 21:00 – Live con Samen Mi Casa & Podolik Band (Emigrato Tour)

Ore 23:00 – DJ Set con Le Donatella

Ore 01:00 – DJ Set con DJ Grippa





Domenica 25 maggio

Ore 21:00 – Concerto “In Rock” con Michele Longo Band

Ore 23:00 – DJ Set con Dino Brown e “La Storia della Dance”

Ore 00:00 – DJ Set con Hive Radio



Il programma musicale è altrettanto ricco, con serate animate da artisti di fama e nuove

promesse: il DJ Set Sunset by Reverendo Podolico, l’energia travolgente dell’Orchestra

Mancina, la voce graffiante di Samen Mi Casa & Podolik Band, la freschezza esplosiva di Le

Donatella, il rock di Michele Longo Band e la travolgente “Storia della Dance” di Dino

Brown, senza dimenticare le street band itineranti, gli artisti di strada e le performance

diffuse che trasformeranno ogni vicolo e piazza in un palcoscenico a cielo aperto.

Ma il cuore pulsante del festival sono loro: oltre 200 volontari, che da tre anni, con

instancabile dedizione, contribuiscono a rendere unico questo evento. Ragazze e ragazzi,

donne e uomini di ogni età, artigiani, associazioni, commercianti e semplici cittadini lavorano

fianco a fianco, con entusiasmo e passione, per regalare ai visitatori un’esperienza

indimenticabile. Il CUNZ è il risultato di un impegno corale, della forza di una comunità che

ha deciso di mettersi in gioco per rendere grande Rignano Garganico, per farla conoscere,

amare, vivere.

Venire al CUNZ significa scegliere un’esperienza autentica, dove ci si sente accolti come

parte di una grande famiglia, dove il visitatore diventa amico, ospite d’onore, e dove ogni

dettaglio – dalla cucina all’intrattenimento, dalle passeggiate alla musica – racconta un pezzo

di storia e di identità garganica. A Rignano si viene per assaporare, ma si resta per il calore

della sua gente. È qui che si respira il Gargano più vero.

Il messaggio del Sindaco di Rignano Garganico, Luigi Di Fiore:



“Il CUNZ è un grande esempio di ciò che una comunità unita, spinta dalla voglia di emergere

e dalla sete di riscatto, può realizzare. È diventata negli anni una delle manifestazioni più

importanti del panorama locale e né è dimostrazione il grande interesse mostrato dal tessuto associativo e dagli operatori economici che ci guardano e attendono con occhi colmi di curiosità e aspettative. Tutto questo è reso possibile grazie all’imponente lavoro, alla tenacia e alla fiducia dei tanti volontari, associazioni, imprese e tutti coloro che stanno lavorando con convinzione, entusiasmo e amore per la nostra terra. A loro va la mia profonda stima e un ringraziamento di vero cuore. Questo festival è il frutto di un lavoro collettivo e della voglia di raccontare il Gargano vero, autentico, attraverso il buon cibo, la natura, l’arte e la cultura. Invito tutti a Rignano Garganico il 23, 24 e 25 maggio per vivere insieme un sano

modello di “garganicità”. Vi aspettiamo!”



Un evento sostenuto dal territorio per il territorio



Il CUNZ Gargano Food Fest 2025 è organizzato dal Comune di Rignano Garganico,

cofinanziato dalla Regione Puglia, e reso possibile grazie al supporto di volontari,

associazioni locali, aziende e enti formativi. Tra i partner: BCC San Giovanni Rotondo,

Vincitorio Costruzioni, Gentile Costruzioni, 100 Ponteggi e Roni Cafè. Un esempio virtuoso

di collaborazione tra pubblico e privato, dove tradizione e innovazione si incontrano per

valorizzare le eccellenze del territorio.