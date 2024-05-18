Ieri sera l’atroce morte di un neonato a Palazzolo Vercellese, provincia di Vercelli. Cinque mesi, azzannato dal pitbull di famiglia.

Secondo il resoconto di Foggia today una settimana fa a Serracapriola una bimba di sette anni venne azzannata in strada da un pitbull di proprietà. Il cane aveva già morso una ragazza ed alla vista la bambina impaurita stava scappando e finendo però per attirare su di sé l’impeto dell’animale. La bambina è stata salvata da guai peggiori da parte della mamma che, osservando l’accaduto dal balcone al primo piano, si è letteralmente lanciata in strada fratturandosi anche un piede. Ha comunque salvato la figlia dall’essere azzannata alla gola. Per la bambina prognosi di venti giorni, per la mamma di due mesi. Accaduto all’attenzione dei carabinieri.