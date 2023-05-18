Il tabellone della stazione ferroviaria di Bari, nel tardo pomeriggio odierno, segnala questo. Ritardi, cancellazioni. Conseguenze del maltempo catastrofico che ha colpito l’Emilia-Romagna.
Sospeso lo sciopero nel settore del trasporto aereo, in programma per domani. La già difficilissima situazione dei collegamenti per il disastro meteorologico, situazione che inevitabilmente coinvolge tutta l’Italia ha indotto alcuni sindacati a rinviare al 4 giugno l’agitazione. Cus ed Usb lo hanno confermato con esclusione dell’Emilia-Romagna.