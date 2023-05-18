rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

30 Aprile 2026
Tricase: ventenne ucciso Accoltellato al culmine di una lite

Treni: maltempo, ancora cancellazioni e ritardi riguardanti la Puglia per il disastro in Emilia-Romagna Trasporto aereo: sospeso da alcuni sindacati sciopero in programma domani

18 Maggio 2023
IMG 20230518 WA0022

Il tabellone della stazione ferroviaria di Bari, nel tardo pomeriggio odierno, segnala questo. Ritardi, cancellazioni. Conseguenze del maltempo catastrofico che ha colpito l’Emilia-Romagna.

Sospeso lo sciopero nel settore del trasporto aereo, in programma per domani. La già difficilissima situazione dei collegamenti per il disastro meteorologico, situazione che inevitabilmente coinvolge tutta l’Italia ha indotto alcuni sindacati a rinviare al 4 giugno l’agitazione. Cus ed Usb lo hanno confermato con esclusione dell’Emilia-Romagna.

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

IMG 20200504 203303

Puglia, sanità: disavanzo di 350 milioni di euro Chiusi i bilanci consolidati delle Asl, un po' meno peggio rispetto a un mese fa

Carabinieri Auto 4 Imc3

Tricase: ventenne ucciso Accoltellato al culmine di una lite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione