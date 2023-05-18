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I numeri della catastrofe. Emilia-Romagna: ancora zona rossa, il maltempo si sposta al sud delle Marche ed all’Abruzzo. Linea ferroviaria adriatica ancora in difficoltà Nove morti accertati, vari dispersi, tredicimila sfollati, 21 fiumi esondati e decine di Comuni allagati o gravati da frane

18 Maggio 2023
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Nove morti accertati. Ci sono ancora dispersi. Circa tredicimila persone sfollate, numerose quelle salvate dall’acqua, esondazione di 21 fiumi, in 48 Comuni ci sono frane e sono decine i Comuni allagati in Emilia-Romagna. Annullato il gran premio di Imola di formula 1, si deciderà all’ultimo momento sul concerto di Bruce Springsteen in programma stasera a Ferrara. I numeri del disastro non possono però ancora tenere conto dei danni alle strutture, all’agricoltura: un conto enorme.

L’immagine di home page è tratta da tweet del dipartimento della protezione civile. Ancora allerta rossa in Emilia-Romagna oggi. Arancione per la zona meridionale delle Marche e l’Abruzzo, dove si sposta il maltempo. Situazione migliorata a Senigallia. Allerta gialla in varie regioni.

La linea ferroviaria adriatica è ancora caratterizzata da serie difficoltà, ciò che influisce anche sui treni da e per la Puglia. Anche l’autostrada A14 è gravata da gravi problemi nei territori alluvionati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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