Nove morti accertati. Ci sono ancora dispersi. Circa tredicimila persone sfollate, numerose quelle salvate dall’acqua, esondazione di 21 fiumi, in 48 Comuni ci sono frane e sono decine i Comuni allagati in Emilia-Romagna. Annullato il gran premio di Imola di formula 1, si deciderà all’ultimo momento sul concerto di Bruce Springsteen in programma stasera a Ferrara. I numeri del disastro non possono però ancora tenere conto dei danni alle strutture, all’agricoltura: un conto enorme.

L’immagine di home page è tratta da tweet del dipartimento della protezione civile. Ancora allerta rossa in Emilia-Romagna oggi. Arancione per la zona meridionale delle Marche e l’Abruzzo, dove si sposta il maltempo. Situazione migliorata a Senigallia. Allerta gialla in varie regioni.

La linea ferroviaria adriatica è ancora caratterizzata da serie difficoltà, ciò che influisce anche sui treni da e per la Puglia. Anche l’autostrada A14 è gravata da gravi problemi nei territori alluvionati.