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Canosa di Puglia: cucciolo abbandonato, a rischio di essere investito sulla statale. Salvato dai carabinieri Il cane era in precarie condizioni

18 Maggio 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Andria – Stazione di Canosa di Puglia, durante servizio di pattuglia automontata su questa SP231, scrutavano la presenza a bordo carreggiata di un cucciolo di cane.

I militari si fermavano immediatamente per accertarsi dello stato di salute del cane che risultava in precarie condizioni igienico sanitarie. Sporco, malfamato, esausto, e con diverse cicatrici, vagava a fatica a bordo carreggiata, correndo il rischio di poter essere investito da un momento all’altro.

Immediatamente soccorso, veniva trasportato in una zona sicura e lì, dopo aver prestato le prime cure, veniva affidato all’ente Nazionale protezione animali (e.n.p.a) di Canosa di Puglia che continuerà ad occuparsi del cucciolo.

 

 

 

 

 

 

 

 


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