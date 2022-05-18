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2 Maggio 2026
Surfista disperso nel mare salentino E da un mese è introvabile il 53enne di Bisceglie scomparso per il crollo del ponte in Molise

Puglia: 1114959 positivi a test corona virus, incremento di 1888 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

18 Maggio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 18 maggio 2022

1.888

Nuovi casi

15.818

Test giornalieri

9

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 665
Provincia di Bat: 130
Provincia di Brindisi: 174
Provincia di Foggia: 259
Provincia di Lecce: 400
Provincia di Taranto: 244
Residenti fuori regione: 10
Provincia in definizione: 6
86.616

Persone attualmente positive

421

Persone ricoverate in area non critica

27

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.114.959

Casi totali

10.868.647

Test eseguiti

1.019.923

Persone guarite

8.420

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 366.920
Provincia di Bat: 98.460
Provincia di Brindisi: 104.512
Provincia di Foggia: 162.781
Provincia di Lecce: 221.067
Provincia di Taranto: 149.342
Residenti fuori regione: 8.336
Provincia in definizione: 3.541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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