Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 18 maggio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 665
Provincia di Bat: 130
Provincia di Brindisi: 174
Provincia di Foggia: 259
Provincia di Lecce: 400
Provincia di Taranto: 244
Residenti fuori regione: 10
Provincia in definizione: 6
86.616
Persone attualmente positive
421
Persone ricoverate in area non critica
27
Persone in terapia intensiva
1.019.923
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 366.920
Provincia di Bat: 98.460
Provincia di Brindisi: 104.512
Provincia di Foggia: 162.781
Provincia di Lecce: 221.067
Provincia di Taranto: 149.342
Residenti fuori regione: 8.336
Provincia in definizione: 3.541