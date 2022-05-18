rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

6 Maggio 2026
Terremoto in Friuli, cinquanta anni: il disastro e la ricostruzione esemplare La sera del 6 maggio 1976 il sisma di magnitudo 6,5: quasi mille morti

“Denunciammo la chiusura dei Cup, l’Asl Taranto li riaprirà a giugno” Perrini: ottima notizia

18 Maggio 2022
IMG 20220518 220817 scaled

Di seguito un comunicato diffuso da Renato Perrini, consigliere regionale della Puglia:

“Quando sei mesi fa la Asl di Taranto decise arbitrariamente di centralizzare tutti i Cup del capoluogo e della provincia nel call center di Via Ancona e quindi chiudere gli sportelli Cup sia a Taranto che nei centri della provincia ionica, con il collega consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio denunciammo che la decisione avrebbe avuto effetti negativi in particolare modo sulle persone anziane, cioè la fascia di utenza che più si rivolge al sistema sanitario, che richiede visite specialistiche, analisi diagnostiche, prescrizioni. In quell’occasione invitammo la Asl di Taranto a procedere ad una riorganizzazione che mettesse al primo posto le necessità dell’utenza mantenendo gli sportelli Cup sul territorio, potenziando i servizi e considerando le esigenze organizzative del personale.
“Il nostro appello non è rimasto inascoltato! E quindi non possiamo che salutare con favore la notizia che dal prossimo 1° giugno saranno riattivati i Cup (Centri unici di prenotazione) in provincia di Taranto. E’ evidente che le nostre osservazioni sulla decisione presa a novembre dalla Asl erano fondate e il ripensamento dimostra che spesso la Politica – in modo trasversale – può svolgere davvero un ruolo propositivo per i cittadini. A Taranto, poi, come ho sempre ribadito non è importante appuntarsi una medaglietta e attribuirsi questo o quel risultato, sul nostro territorio c’è bisogno di più sanità e più rispetto per i tarantini.”


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20220828 213417

Cosenza-Casarano 1-5: salentini alla fase nazionale playoff Calcio serie C

david di donatello 2026

David di Donatello: Checco Zalone tra i protagonisti del premio Stasera la cerimonia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione