Di seguito un comunicato diffuso da Renato Perrini, consigliere regionale della Puglia:



“Quando sei mesi fa la Asl di Taranto decise arbitrariamente di centralizzare tutti i Cup del capoluogo e della provincia nel call center di Via Ancona e quindi chiudere gli sportelli Cup sia a Taranto che nei centri della provincia ionica, con il collega consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio denunciammo che la decisione avrebbe avuto effetti negativi in particolare modo sulle persone anziane, cioè la fascia di utenza che più si rivolge al sistema sanitario, che richiede visite specialistiche, analisi diagnostiche, prescrizioni. In quell’occasione invitammo la Asl di Taranto a procedere ad una riorganizzazione che mettesse al primo posto le necessità dell’utenza mantenendo gli sportelli Cup sul territorio, potenziando i servizi e considerando le esigenze organizzative del personale.

“Il nostro appello non è rimasto inascoltato! E quindi non possiamo che salutare con favore la notizia che dal prossimo 1° giugno saranno riattivati i Cup (Centri unici di prenotazione) in provincia di Taranto. E’ evidente che le nostre osservazioni sulla decisione presa a novembre dalla Asl erano fondate e il ripensamento dimostra che spesso la Politica – in modo trasversale – può svolgere davvero un ruolo propositivo per i cittadini. A Taranto, poi, come ho sempre ribadito non è importante appuntarsi una medaglietta e attribuirsi questo o quel risultato, sul nostro territorio c’è bisogno di più sanità e più rispetto per i tarantini.”