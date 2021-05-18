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Migranti: venticinque in Puglia fra i 559 in arrivo nelle regioni Giovedì e venerdì

18 Maggio 2021
noinotizie

Di seguito una comunicazione dell’agenzia Dire:

Secondo quanto risulta all’agenzia Dire, i migranti distribuiti nelle regioni italiane tra giovedì e venerdì saranno 559. In Liguria sono previste 44 persone, in arrivo venerdì. Giovedì toccherà a Campania, Abruzzo, Veneto e Lazio con 40 persone a testa, Umbria con 49, Marche con 50, Piemonte e Lombardia con 60, Puglia con 25. Venerdì, oltre alla Liguria, sono previsti arrivi anche in Emilia-Romagna, con 60 persone, Basilicata con 43, Sicilia con otto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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