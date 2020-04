“Non è il momento di regolare i conti con le tante umiliazioni subite dall’arroganza del Nord”. Così Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, in una dichiarazione rilanciata da tgcom24 riguardo alla presa di posizione del governatore campano. Vincenzo De Luca ha preannunciato di fatto la chiusura del territorio regionale, in caso di riapertura da parte di Regioni ancora pesantemente gravate dal corona virus, agli eventuali provenienti in Campania appunto da quelle regioni.