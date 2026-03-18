Fra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è la Puglia.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati su Puglia centro-meridionale e da deboli a puntualmente moderati sui restanti settori della regione. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di

forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica.

Fenomeni localizzati di incremento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, generalmente contenuti all’interno dell’alveo.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.