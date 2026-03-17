EVERYBODY DANCE!
DAB26 – Danza a Bari 2026
24 maggio – 7 giugno 2026
Teatro Piccinni – Bari
Scopri il programma completo https://www.pugliaculture.it/rassegna/dab26-danzaabari-2026-everybody-dance/
Il corpo come luogo del presente: umano, politico, poetico e simbolico.
È da questa visione che nasce DAB26 – Danza a Bari, la rassegna dedicata alla danza contemporanea in programma dal 24 maggio al 7 giugno 2026 al Teatro Piccinni di Bari.
In un tempo attraversato da profondi cambiamenti nelle relazioni e nella percezione del mondo, la danza si afferma come uno dei linguaggi più potenti per raccontare il presente, intrecciando ricerca artistica, riflessione politica e immaginazione poetica.
Promossa dal Comune di Bari in collaborazione con Puglia Culture – Circuito Teatrale, la rassegna propone sette spettacoli tra cui un evento speciale diffuso in spazi urbani, cinque esclusive regionali, una prima ed esclusiva nazionale.
In scena Compagnia Eleina D, Equilibrio Dinamico Ensemble & Verve, Spellbound Contemporary Ballet, Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni, Chiasma, TIR Danza, VAN.
Un percorso che attraversa le nuove traiettorie della coreografia contemporanea italiana ed europea, invitando il pubblico a vivere la danza come esperienza condivisa nello spazio del teatro e della città.