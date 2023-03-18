rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Puglia: 1629013 positivi a test corona virus, incremento di 128 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

18 Marzo 2023
IMG 20200227 200332

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 18 marzo 2023

128

Nuovi casi

3.021

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 64
Provincia di Bat: 2
Provincia di Brindisi: 15
Provincia di Foggia: 11
Provincia di Lecce: 21
Provincia di Taranto: 14
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: 0
1.706

Persone attualmente positive

71

Persone ricoverate in area non critica

3

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.629.013

Casi totali

13.875.083

Test eseguiti

1.617.623

Persone guarite

9.684

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 521.928
Provincia di Bat: 136.124
Provincia di Brindisi: 156.007
Provincia di Foggia: 226.345
Provincia di Lecce: 346.960
Provincia di Taranto: 219.090
Residenti fuori regione: 17.169
Provincia in definizione: 5.390

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

IMG 20200109 164416

Sogliano Cavour: incendio in casa, morta anziana Causa accidentale da dettagliare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione