Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 18 marzo 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 64
Provincia di Bat: 2
Provincia di Brindisi: 15
Provincia di Foggia: 11
Provincia di Lecce: 21
Provincia di Taranto: 14
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: 0
1.706
Persone attualmente positive
71
Persone ricoverate in area non critica
3
Persone in terapia intensiva
1.617.623
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 521.928
Provincia di Bat: 136.124
Provincia di Brindisi: 156.007
Provincia di Foggia: 226.345
Provincia di Lecce: 346.960
Provincia di Taranto: 219.090
Residenti fuori regione: 17.169
Provincia in definizione: 5.390