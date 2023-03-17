Di seguito il comunicato:

La scienza parla chiaro: siamo di fronte a una crisi climatica senza precedenti e abbiamo un pugno di anni per invertire la rotta. In base all’ultimo rapporto dell’ONU, i millenials sono l’ultima generazione che può apportare dei veri cambiamenti per il benessere del pianeta. Bisogna riflettere e soprattutto mettere in pratica i cambiamenti che passano in primis dalle nostre abitudini.

Per questo a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, in concomitanza con il 19 marzo, giornata mondiale di azione per il clima, si è pensato di coinvolgere le scuole con un’iniziativa che sa di generosità e che riguarda Luz, la protagonista di “Il Sogno di Luz”, la favola illustrata scritta da Lucrezia Argentiero, giornalista e scrittrice pugliese.

Luz, un po’ come la famosa Greta Thunberg, vuole cambiare il mondo e vuole farlo insegnando a non far sprecare i prodotti della natura che sono “meno belli” di quelli che di solito arrivano sulle nostre tavole.

Una copia del libro/favola “Il sogno di Luz” è stata donata ad ogni alunno delle classi IV delle scuole primarie: De Gasperi, De Simone e Rodari. Hanno ricevuto in regalo il libro illustrato da Leonardo Semeraro, anche i bambini delle classi II, III, IV e V della scuola paritaria primaria Sant’Antonio.

Un regalo importante fatto da una comunità dal cuore grande, capitanata dall’architetto Paola D’Anna che ha fortemente creduto nel programma di sostenibilità e di attenzione all’ambiente targato Whynok (il movimento che vuole ridare dignità a frutta e verdura brutta, ma buona, per combattere gli sprechi alimentari), creando una rete di “imprenditori di cuore” (Cantina Sampietrana, Farmacia Angeli Custodi, Fino Arredamenti, Gruppo De Mariani, Studio Tecnico T16, Violet abbigliamento, Azienda Agricola Marzano Corrado, Panificio La Rinascita).

«L’obiettivo della favola è quello di insegnare a non mangiare la frutta e verdura, inseguendo la bellezza esteriore, ma a essere cittadini consapevoli e rispettosi di un pianeta sempre più fragile e delicato. Un piccolo passo per imparare a non “scartare”, per “abbracciare” e per avere rispetto e cura della nostra Madre Terra», dichiara Argentiero.

«Un regalo per far “viaggiare” tematiche importanti, per porre l’accento sui cambiamenti climatici e per far sentire la vicinanza e il calore di un’intera comunità», ha sottolineato la docente Annamaria Petrosillo.

La consegna dei volumi a San Pietro Vernotico è un altro passo all’interno del progetto educativo “#sonoperfettomanessunolosa”, adottato già da numerose scuole e messo in campo da Lucrezia Argentiero, fondatrice, insieme ad Annamaria Petrosillo, del Movimento Whynok (www.whynok.com).

Ora tocca ai bambini, ai docenti e alle famiglie leggere “Il sogno di Luz” e diffonderne il messaggio. Per cambiare il mondo bisogna essere uniti e una comunità fatta di molti “imprenditori di cuore” non può che essere unita.

“Il sogno di Luz – La storia perfetta per cambiare il mondo” – 64 pagine a colori – copertina flessibile – dimensione: 21 x 21

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