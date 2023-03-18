Di Nino Sangerardi:

Ricerca, formazione e sperimentazione. Sono le principali traiettorie dell’accordo quadro siglato dal Politecnico di Bari con Kailia Energia e Odra Energia, le società nate dal partenariato tra Renantis (prima Falck Renewables) e BlueFloat Energy che stanno promuovendo la realizzazione di due parchi eolici marini galleggianti al largo delle coste pugliesi.

La collaborazione, di durata triennale e focalizzata nell’ambito dello sviluppo dei progetti di eolico marino galleggiante, prevede attività di ricerca volte alla progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti oltre che alla creazione di una filiera industriale dedicata ai parchi eolici marini.

Sul fronte della formazione è prevista l’attivazione di opportunità di apprendimento avanzato, come tirocini per studenti e neolaureati, stage, supporto nelle di tesi di laurea, borse di studio e corsi specialistici.

L’accordo contempla anche attività di sperimentazione di tecnologie all’avanguardia, per esempio tramite progetti pilota o la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e internazionali.

«L’attenzione delle aziende più innovative nei confronti della Puglia è altissima in questo momento – dice il Rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino. Il nostro ateneo – continua – mette a disposizione le sue competenze multidisciplinari per sostenere i grandi progetti che potranno accelerare la crescita del territorio. La transizione energetica, infatti, richiede sinergie efficaci tra università e impresa, come quella che formalizziamo oggi con Kailia Energia e Odra Energia, per centrare l’obiettivo comune di un vero sviluppo sostenibile. In particolare, le energie pulite saranno centrali nei prossimi anni e noi vogliamo sostenere il cambiamento con la ricerca, l’innovazione tecnologica e una formazione adeguata alle nuove esigenze del mercato del lavoro».

“Integrare il nostro know how con quello del Poliba per progetti di importanza strategica nazionale – dichiara Ksenia Balanda, direttore generale Eolico marino Italia partenariato Renantis-BlueFloat Energy – ci permetterà di promuovere soluzioni innovative in grado di generare quel valore condiviso con il territorio, per noi asset imprescindibile nello sviluppo dei due nostri parchi eolici marini, Kailia e Odra. Siamo certi che il supporto efficace del Politecnico di Bari contribuirà in maniera significativa ad arricchire e potenziare lo sviluppo della tecnologia galleggiante e a creare opportunità formative e professionali per tanti studenti del prestigioso polo universitario pugliese”.