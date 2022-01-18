Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 18 gennaio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 3.775
Provincia di Bat: 1.401
Provincia di Brindisi: 1.212
Provincia di Foggia: 1.948
Provincia di Lecce: 2.213
Provincia di Taranto: 1.705
Residenti fuori regione: 82
Provincia in definizione: 78
133.344
Persone attualmente positive
655
Persone ricoverate in area non critica
64
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 164.654
Provincia di Bat: 47.429
Provincia di Brindisi: 43.505
Provincia di Foggia: 74.285
Provincia di Lecce: 69.196
Provincia di Taranto: 65.287
Residenti fuori regione: 3.401
Provincia in definizione: 1.235