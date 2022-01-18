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Puglia: 468992 positivi a test corona virus, incremento di 12414 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

18 Gennaio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 18 gennaio 2022

12.414

Nuovi casi

74.684

Test giornalieri

10

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 3.775
Provincia di Bat: 1.401
Provincia di Brindisi: 1.212
Provincia di Foggia: 1.948
Provincia di Lecce: 2.213
Provincia di Taranto: 1.705
Residenti fuori regione: 82
Provincia in definizione: 78
133.344

Persone attualmente positive

655

Persone ricoverate in area non critica

64

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

468.992

Casi totali

6.921.852

Test eseguiti

328.574

Persone guarite

7.074

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 164.654
Provincia di Bat: 47.429
Provincia di Brindisi: 43.505
Provincia di Foggia: 74.285
Provincia di Lecce: 69.196
Provincia di Taranto: 65.287
Residenti fuori regione: 3.401
Provincia in definizione: 1.235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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