Di Francesco Santoro:



Il vaccino anti Covid sarà disponibile per tutti dall’autunno del nuovo anno. A dare la notizia è il commissario straordinario della task force per l’emergenza pandemica, Domenico Arcuri. Per quanto riguarda, invece, il lockdown in occasione delle festività natalizie nei giorni festivi e prefestivi, la decisione del governo è slittata a domani.

Il sindaco di Gravina in Puglia, Alesio Valente, aggiorna i numeri del contagio nella sua città e comunica la morte di una persona a causa del Covid. «Nella giornata odierna (oramai passata)- si riferisce a mercoledì ndc- abbiamo registrato 18 casi positivi, per un totale di 1.792 casi dall’inizio della seconda ondata della pandemia- scrive su Facebook il primo cittadino-. Sono 80 le guarigioni e per la prima volta, in termini assoluti, i numeri dei guariti (921) supera il numero degli attualmente positivi che sono 852. Purtroppo abbiamo avuto anche un decesso, un altro nostro concittadino strappato via dall’affetto dei suoi cari e dalla nostra comunità».

Domani a mezzogiorno, intanto, in occasione dell’attivazione della struttura campale Obi di terapia sub intensiva, l’assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco, e il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, effettueranno un sopralluogo al Policlinico Riuniti di Foggia.