rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
Guasto elettrico alla linea ferroviaria adriatica, coinvolge la Puglia: ritardi anche oltre sei ore, variazioni ELENCO TRENI COINVOLTI Inconveniente tra Giulianova e Pescara
2 Maggio 2026
È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni. Cordoglio unanime

Lockdown di Natale, domani la decisione Vaccini: entro l'autunno disponibili per tutti

17 Dicembre 2020
Screenshot 20201216 072924

Di Francesco Santoro:

Il vaccino anti Covid sarà disponibile per tutti dall’autunno del nuovo anno. A dare la notizia è il commissario straordinario della task force per l’emergenza pandemica, Domenico Arcuri. Per quanto riguarda, invece, il lockdown in occasione delle festività natalizie nei giorni festivi e prefestivi, la decisione del governo è slittata a domani.
Il sindaco di Gravina in Puglia, Alesio Valente, aggiorna i numeri del contagio nella sua città e comunica la morte di una persona a causa del Covid. «Nella giornata odierna (oramai passata)- si riferisce a mercoledì ndc- abbiamo registrato 18 casi positivi, per un totale di 1.792 casi dall’inizio della seconda ondata della pandemia- scrive su Facebook il primo cittadino-. Sono 80 le guarigioni e per la prima volta, in termini assoluti, i numeri dei guariti (921) supera il numero degli attualmente positivi che sono 852. Purtroppo abbiamo avuto anche un decesso, un altro nostro concittadino strappato via dall’affetto dei suoi cari e dalla nostra comunità».
Domani a mezzogiorno, intanto, in occasione dell’attivazione della struttura campale Obi di terapia sub intensiva, l’assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco, e il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, effettueranno un sopralluogo al Policlinico Riuniti di Foggia.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

ospedale perrino 1

San Donaci: morto d’infarto, venuta a saperlo muore la sorella e la terza sorella è ricoverata per grave malore Una sequenza che ha dell'incredibile

pasquale natuzzi jr

L'”invito” di Pasquale Natuzzi jr. a Elly Schlein che aveva manifestato con i lavoratori (c’è da sperare che sia falso) Inqualificabile

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione