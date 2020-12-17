Dal 24 al 27 dicembre e poi dal 31 dicembre al 3 gennaio. Si va verso due fasi di lockdown nazionale e di sostanziale zona rossa fino all’Epifania. Peraltro ieri Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, aveva detto di un lockdown dal 24 dicembre al 7 gennaio. La decisione del governo potrebbe arrivare già oggi.