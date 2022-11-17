Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 17 novembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 422
Provincia di Bat: 91
Provincia di Brindisi: 153
Provincia di Foggia: 145
Provincia di Lecce: 418
Provincia di Taranto: 161
Residenti fuori regione: 15
Provincia in definizione: 0
13.929
Persone attualmente positive
194
Persone ricoverate in area non critica
15
Persone in terapia intensiva
1.515.249
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 495.217
Provincia di Bat: 130.433
Provincia di Brindisi: 146.907
Provincia di Foggia: 215.108
Provincia di Lecce: 321.300
Provincia di Taranto: 208.053
Residenti fuori regione: 16.181
Provincia in definizione: 5.205