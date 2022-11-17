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Puglia: 1538404 positivi a test corona virus, incremento di 1405 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

17 Novembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 17 novembre 2022

1.405

Nuovi casi

8.675

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 422
Provincia di Bat: 91
Provincia di Brindisi: 153
Provincia di Foggia: 145
Provincia di Lecce: 418
Provincia di Taranto: 161
Residenti fuori regione: 15
Provincia in definizione: 0
13.929

Persone attualmente positive

194

Persone ricoverate in area non critica

15

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.538.404

Casi totali

13.125.432

Test eseguiti

1.515.249

Persone guarite

9.226

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 495.217
Provincia di Bat: 130.433
Provincia di Brindisi: 146.907
Provincia di Foggia: 215.108
Provincia di Lecce: 321.300
Provincia di Taranto: 208.053
Residenti fuori regione: 16.181
Provincia in definizione: 5.205

 

 

 

 

 

 

 


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