Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 17 novembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 120
Provincia di Bat: 37
Provincia di Brindisi: 18
Provincia di Foggia: 44
Provincia di Lecce: 59
Provincia di Taranto: 89
Residenti fuori regione: 3
Provincia in definizione: 9
3.784
Persone attualmente positive
160
Persone ricoverate in area non critica
20
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 100.546
Provincia di Bat: 28.619
Provincia di Brindisi: 21.948
Provincia di Foggia: 48.855
Provincia di Lecce: 32.556
Provincia di Taranto: 42.376
Residenti fuori regione: 1.023
Provincia in definizione: 565