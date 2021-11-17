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Puglia: 276488 positivi a test corona virus, incremento di 379 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

17 Novembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 17 novembre 2021

379

Nuovi casi

22.116

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 120
Provincia di Bat: 37
Provincia di Brindisi: 18
Provincia di Foggia: 44
Provincia di Lecce: 59
Provincia di Taranto: 89
Residenti fuori regione: 3
Provincia in definizione: 9
3.784

Persone attualmente positive

160

Persone ricoverate in area non critica

20

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

276.488

Casi totali

4.516.092

Test eseguiti

265.837

Persone guarite

6.867

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 100.546
Provincia di Bat: 28.619
Provincia di Brindisi: 21.948
Provincia di Foggia: 48.855
Provincia di Lecce: 32.556
Provincia di Taranto: 42.376
Residenti fuori regione: 1.023
Provincia in definizione: 565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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