Di Francesco Santoro:

Messe a porte chiuse a causa del Covid nel Santuario di San Giovanni Rotondo dedicato a San Pio. L’arcivescovo della diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone, lo ha annunciato nel corso di una diretta facebook di Padre Pio Tv. «La situazione in cui versa la comunità dei Cappuccini è drammatica- commenta padre Moscone-. Padre Pio stesso e la sua piccola comunità nel 1918 furono contagiati dalla Spagnola: ritornare a quell’episodio significa ripartire dal Calvario affinché la Resurrezione riaffermi la forza della nostra fede». Le celebrazioni «saranno trasmesse comunque in diretta su Padre Pio Tv o sui nostri social- chiarisce l’emittente Padre Pio Tv-. E nei giorni festivi saranno aperte ai fedeli. Il santuario resterà aperto».

La Puglia sempre più sotto attacco da parte del Coronavirus. Ad Alberobello, il sindaco Michele Longo aggiorna il bollettino epidemiologico: «47 positivi. Di questi, 36 sono nelle proprie abitazioni e 11 sono gli anziani ospiti alberobellesi della casa di riposo Fondazione Giovanni XXIII- commenta il primo cittadino-. A questi si aggiungono 27 nostri compaesani che si trovano in isolamento fiduciario in attesa di tampone. Preciso che il totale dei positivi della casa di riposo è di 50 ospiti (di cui appunto 11 di Alberobello), mentre 3 anziani sono negativi e si trovano in un’ala della struttura separata dalle stanze restanti. Il dipartimento di prevenzione della Asl, guidato dal dottor Vito Ricci, mi ha comunicato che un altro giro di tamponi nella struttura sarà effettuato in questa settimana».

Rosa Melodia, sindaco di Altamura, ha lanciato l’allarme sulla difficile reperibilità delle bombole d’ossigeno destinate alle «cure domiciliari di pazienti Covid o comunque affetti da patologie respiratorie. Se ne avete di vuote riportatele in farmacia. Non c’è nessuna carenza di ossigeno- ha precisato Melodia- quello che manca sono i contenitori. Problema non solo di Altamura ma di tutto il territorio nazionale».