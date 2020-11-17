Gli industriali pugliesi chiedono al presidente Michele Emiliano di comporre urgentemente la nuova Giunta regionale a quasi due mesi di distanza dalle elezioni. L’appello è firmato da Confindustria: “Non è più possibile temporeggiare- dice l’associazione di categoria-. È fondamentale, in questa situazione di estrema emergenza, la presenza di una Giunta e di un Consiglio regionale che possano, legittimamente, operare nel pieno delle proprie funzioni”.