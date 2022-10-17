Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 17 ottobre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 165
Provincia di Bat: 25
Provincia di Brindisi: 64
Provincia di Foggia: 36
Provincia di Lecce: 120
Provincia di Taranto: 50
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: 2
14.275
Persone attualmente positive
121
Persone ricoverate in area non critica
7
Persone in terapia intensiva
1.477.396
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 483.862
Provincia di Bat: 128.443
Provincia di Brindisi: 142.225
Provincia di Foggia: 211.481
Provincia di Lecce: 310.228
Provincia di Taranto: 203.585
Residenti fuori regione: 15.861
Provincia in definizione: 5.115