rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Puglia: 1500800 positivi a test corona virus, incremento di 464 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

17 Ottobre 2022
IMG 20200227 200332

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 17 ottobre 2022

464

Nuovi casi

3.693

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 165
Provincia di Bat: 25
Provincia di Brindisi: 64
Provincia di Foggia: 36
Provincia di Lecce: 120
Provincia di Taranto: 50
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: 2
14.275

Persone attualmente positive

121

Persone ricoverate in area non critica

7

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.500.800

Casi totali

12.863.639

Test eseguiti

1.477.396

Persone guarite

9.129

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 483.862
Provincia di Bat: 128.443
Provincia di Brindisi: 142.225
Provincia di Foggia: 211.481
Provincia di Lecce: 310.228
Provincia di Taranto: 203.585
Residenti fuori regione: 15.861
Provincia in definizione: 5.115

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

IMG 20200109 164416

Sogliano Cavour: incendio in casa, morta anziana Causa accidentale da dettagliare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione