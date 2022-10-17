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Esercitazione Nato fra Adriatico e Ionio da oggi Invasione russa dell'Ucraina: ucciso foreign fighter italiano

17 Ottobre 2022
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Da oggi, fra il mare Adriatico e lo Ionio, l’esercitazione militare “Neptune Strike” della Nato. Molto al largo della Puglia ma, insomma, sono i mari che bagnano la regione. Mare che, data la situazione internazionale e l’invasione dell’Ucraina nello specifico, diventa dunque un altro scenario della questione. La Russia ha mandato, dai giorni scorsi, altre navi in Mediterraneo per rispondere a questa esercitazione. Per controllare, in sostanza. Lo riporta Repubblica.

In Ucraina è stato ucciso un 28enne italiano, era foreign fighter al fianco dei filorussi. Lo comunica il nostro ministero degli Esteri.

 

 

 

 

 

 

 

 


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