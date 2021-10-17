Dati diffusi dal ministero dell’Interno.
Italia: affluenza ore 19 del 28,04 per cento (primo turno 32,57 per cento).
|PUGLIA
|5 su 5
|10,62
|28,71
|32,47
|Comuni
|% ore 12
|% ore 19
|1° turno
|
Comuni
|
% ore 12
|
% ore 19
|
1° turno
|BARI
|2 su 2
|11,96
|31,76
|32,86
|NOICATTARO
|10,72
|30,98
|33,99
|RUVO DI PUGLIA
|13,20
|32,54
|31,74
|Comuni
|% ore 12
|% ore 19
|1° turno
|
Comuni
|
% ore 12
|
% ore 19
|
1° turno
|FOGGIA
|1 su 1
|9,19
|24,60
|29,27
|CERIGNOLA
|9,19
|24,60
|29,27
|Comuni
|% ore 12
|% ore 19
|1° turno
|
Comuni
|
% ore 12
|
% ore 19
|
1° turno
|TARANTO
|2 su 2
|10,78
|29,93
|35,29
|GINOSA
|10,19
|28,90
|30,77
|MASSAFRA
|11,21
|30,68
|38,53