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Puglia: parte lo sprint finale della campagna elettorale Ieri il leghista Fedriga a Taranto, domani la chiusura drive in di Emiliano a Bari. Di Battista con Laricchia. Oggi "La Puglia non si fitta"

17 Settembre 2020
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C’è anche la campagna referendaria. Le ragioni del sì o del no al taglio del numero di parlamentari saranno spiegate stasera a Martina Franca (ore 20). Interventi di Giuseppe Brescia e Luciano Violante in modalità webinar, pagina facebook dell’associazione Martina Tre.

C’è anche la campagna elettorale per oltre mille Comuni italiani e fra essi 49 pugliesi.

E c’è soprattutto, in Puglia, la campagna elettorale perble elezioni regionali di domenica e lunedì. Ultimi appuntamenti, domani ultimo giorno della propaganda. Oggi a Bari incontro con Ignazio Zullo (FdI: ore 17 nella sede del comitato in corso Vittorio Emanuele) e, sempre a sostegno di Raffaele Fitto, ieri il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a Taranto su invito di Gianfranco Chiarelli (Lega) e stasera l’altro leghista Giancarlo Giorgetti a,Martina Franca per il candidato locale Giacomo Conserva (ore 19,30). Invece alle 19 a Bari, piazza prefettura, “La Puglia non si fitta”. Alcuni degli appuntamenti nella miriade di incontri fino a domani sera quando il candidato del centrosinistra, Michele Emiliano, chiuderà la campagna elettorale con un comizio drive in nell’enorme parcheggio dello stadio San Nicola, a Bari. Con lui ci sarà il sindaco Antonio Decaro.

Invece in piazza Diaz ci sarà Alessandro Di Battista a chiudere la campagna elettorale di Antonella Laricchia (M5S).

Iniziative finali anche per gli altri candidati alla presidenza della Regione Puglia: Pierfranco Bruni, Nicola Cesaria, Mario Conca, Andrea D’Agosto e Ivan Scalfarotto.


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