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6 Maggio 2026
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Puglia: 1434632 positivi a test corona virus, incremento di 2456 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

17 Agosto 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 17 agosto 2022

2.456

Nuovi casi

14.565

Test giornalieri

8

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 577
Provincia di Bat: 127
Provincia di Brindisi: 228
Provincia di Foggia: 264
Provincia di Lecce: 769
Provincia di Taranto: 385
Residenti fuori regione: 90
Provincia in definizione: 16
35.601

Persone attualmente positive

365

Persone ricoverate in area non critica

18

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.434.632

Casi totali

12.337.611

Test eseguiti

1.390.105

Persone guarite

8.926

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 463.442
Provincia di Bat: 125.018
Provincia di Brindisi: 135.458
Provincia di Foggia: 203.621
Provincia di Lecce: 292.527
Provincia di Taranto: 195.232
Residenti fuori regione: 14.478
Provincia in definizione: 4.856

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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