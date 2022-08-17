Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 17 agosto 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 577
Provincia di Bat: 127
Provincia di Brindisi: 228
Provincia di Foggia: 264
Provincia di Lecce: 769
Provincia di Taranto: 385
Residenti fuori regione: 90
Provincia in definizione: 16
35.601
Persone attualmente positive
365
Persone ricoverate in area non critica
18
Persone in terapia intensiva
1.390.105
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 463.442
Provincia di Bat: 125.018
Provincia di Brindisi: 135.458
Provincia di Foggia: 203.621
Provincia di Lecce: 292.527
Provincia di Taranto: 195.232
Residenti fuori regione: 14.478
Provincia in definizione: 4.856