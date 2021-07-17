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Puglia: 254126 positivi a test corona virus, incremento di 81 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

17 Luglio 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sabato 17 luglio 2021 in Puglia, sono stati registrati 6.702 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 81 casi positivi: 16 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia BAT, 23 in provincia di Foggia, 29 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 1 caso fuori regione e 1 caso di provincia non nota.

È stato registrato 1 decesso in provincia di Brindisi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.773.928 test.

245.768 sono i pazienti guariti.

1.699 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.126, così suddivisi:

95.353 nella Provincia di Bari;

25.629 nella Provincia di Bat;

19.883 nella Provincia di Brindisi;

45.258 nella Provincia di Foggia;

27.198 nella Provincia di Lecce;

39.604 nella Provincia di Taranto;

825 attribuiti a residenti fuori regione;

376 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 17.7.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/3OCji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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