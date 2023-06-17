Chirurgia ad Ostuni chiusa, idem da tempo il punto nascite a Francavilla Fontana ed altri disservizi ancora. Il “Perrino” di Brindisi si carica e sovraccarica di una situazione provinciale non più sopportabile.
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
L’assessore alla Sanità, Rocco Palese, comunica che venerdì 23 giugno sarà convocato al Dipartimento Politiche della Salute in via Gentile a Bari un tavolo tecnico sulla situazione della Asl Brindisi. All’incontro parteciperà, oltre all’assessore e ai tecnici regionali, la direzione strategica della Asl Brindisi.