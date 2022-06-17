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Puglia: 1157876 positivi a test corona virus, incremento di 2320 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

17 Giugno 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 17 giugno 2022

2.320

Nuovi casi

12.599

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 699
Provincia di Bat: 236
Provincia di Brindisi: 180
Provincia di Foggia: 499
Provincia di Lecce: 449
Provincia di Taranto: 208
Residenti fuori regione: 36
Provincia in definizione: 13
22.199

Persone attualmente positive

216

Persone ricoverate in area non critica

10

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.157.876

Casi totali

11.199.453

Test eseguiti

1.127.099

Persone guarite

8.578

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 381.073
Provincia di Bat: 101.891
Provincia di Brindisi: 107.834
Provincia di Foggia: 169.844
Provincia di Lecce: 229.821
Provincia di Taranto: 154.865
Residenti fuori regione: 8.811
Provincia in definizione: 3.737

 

 

 

 

 

 

 

 


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