Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 17 giugno 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 699
Provincia di Bat: 236
Provincia di Brindisi: 180
Provincia di Foggia: 499
Provincia di Lecce: 449
Provincia di Taranto: 208
Residenti fuori regione: 36
Provincia in definizione: 13
22.199
Persone attualmente positive
216
Persone ricoverate in area non critica
10
Persone in terapia intensiva
1.127.099
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 381.073
Provincia di Bat: 101.891
Provincia di Brindisi: 107.834
Provincia di Foggia: 169.844
Provincia di Lecce: 229.821
Provincia di Taranto: 154.865
Residenti fuori regione: 8.811
Provincia in definizione: 3.737