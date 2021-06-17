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Vaccini: i tre milioni di somministrazioni in Puglia fra i 43 milioni e mezzo in Italia Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus

17 Giugno 2021
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Come già abbiamo riferito ieri sera (qui) la Puglia ha superato quota tre milioni di somministrazioni.

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Immagini diffuse dal ministero della Salute.

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