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Puglia, “programmare il rientro a scuola in totale sicurezza” Il 2021-2022 dal 20 settembre

17 Giugno 2021
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Di seguito un comunicato diffuso da Giacomo Conserva, consigliere regionale della Puglia:

Si è tenuta su richiesta del consigliere regionale della Lega Giacomo Conserva, un’audizione in seduta congiunta III e VI Commissione, in cui è stato affrontato il tema della riapertura definitiva delle scuole in presenza.

“Senza fare polemiche e senza ritornare sugli errori commessi in passato durante la fase più critica della pandemia, credo che oggi sia necessario programmare in maniera seria e concreta il rientro in classe a settembre in totale sicurezza” ha dichiarato il consigliere Conserva, componente della III Commissione regionale Sanità.

“Ho chiesto – prosegue Conserva – la vera attuazione, e non solo su carta, del Team di Operatori Sanitari Scolastici (Toss), una figura essenziale per garantire il rientro in sicurezza e che dovrà svolgere attività di supporto alle Asl, sorveglianza e screening nell’ambito scolastico. Serve un piano strategico, misure di prevenzione e soprattutto pianificazione. L’assessore Lopalco ci ha rassicurato sull’andamento della campagna vaccinale degli insegnanti, personale scolastico e studenti e, inoltre, ha preso l’impegno sulla concreta istituzione del Toss all’interno delle scuole”.

“L’obiettivo è quello di non farci trovare impreparati ed evitare di emanare ordinanze farraginose che spesso hanno generato solo caos e confusione. Il mio ruolo dai banchi dell’opposizione mi impone di stimolare l’operato della Giunta e soprattutto di proporre e trovare insieme soluzioni condivise per il bene dei pugliesi” ha concluso Conserva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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