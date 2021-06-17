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Puglia: 252651 positivi a test corona virus, incremento di 90 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

17 Giugno 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi giovedì 17 giugno 2021 in Puglia, sono stati registrati 6844 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 90 casi positivi: 20 in provincia di Bari, 16 in provincia di Brindisi, 12 nella provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 24 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati  2.597.073 test.

235.823 sono i pazienti guariti.

10.231 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.651 così suddivisi:

95.033 nella Provincia di Bari;

25.547 nella Provincia di Bat;

19.662 nella Provincia di Brindisi;

45.088 nella Provincia di Foggia;

26.840 nella Provincia di Lecce;

39.304 nella Provincia di Taranto;

807  attribuiti a residenti fuori regione;

370  provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 17.6.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/t4l0V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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