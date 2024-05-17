Di seguito un comunicato diffuso da Ance Puglia:

“I numeri pugliesi raccontano che, a seguito della revisione del PNRR, saranno totalmente e parzialmente definanziati in Puglia progetti per quasi 860 milioni di euro. Come ANCE Puglia esprimiamo preoccupazione per i tanti progetti che non vedranno la luce e per queste previsioni normative cambiate in corso d’opera che contribuiscono all’instabilità del nostro settore, finora tra i più attivi nel dare concretezza al PNRR”. A dichiararlo il presidente di ANCE Puglia Gerardo Biancofiore a seguito della pubblicazione del documento “PNRR: revisione e stato di attuazione delle misure di interesse per le costruzioni” del Centro Studi di ANCE.

Secondo l’elaborazione ANCE su open data Italia domani “Progetti universo Regis”, sono 1.297 i progetti riguardanti la Puglia che non saranno più finanziati per un totale di 458 milioni di euro (pari al 5% del taglio a livello nazionale); l’ammontare, invece, dei progetti parzialmente definanziati è di 399,5 milioni di euro, che rappresenta il 7% del totale nazionale.

“In particolare – spiega il presidente degli edili pugliesi – dispiace per i progetti di Comuni e Città metropolitane del Mezzogiorno definanziati che non potranno contribuire al raggiungimento di uno dei principali obiettivi del PNRR: ridurre i divari a livello territoriale tra sud e resto d’Italia. Pensiamo ai Comuni che, dopo aver fatto un lavoro straordinario nel dare alla luce progetti in linea con il PNRR, si vedono improvvisamente stoppati. Il grande rammarico è che si tratta di fondi da tempo stanziati, per investimenti immediatamente cantierabili e da concludersi entro il 2026; l’auspicio è che le altre coperture finanziarie individuate per molti dei progetti definanziati possano essere spese in tempi ugualmente brevi”.

Nello specifico, secondo l’ANCE, in Puglia il 28% dei cantieri risulta aperto o concluso, in linea con il dato del Mezzogiorno, superiore di un solo punto percentuale (nel nord Italia la percentuale sale al 40% e al Centro al 36%). “Stoppare i cantieri – conclude Biancofiore – significa interrompere un ciclo virtuoso per la rigenerazione delle periferie e per la rigenerazione urbana che mirano a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”.

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Di seguito una dichiarazione del ministro Raffaele Fitto:

“In relazione alle preoccupazioni dell’Ance sugli investimenti PNRR in Pugliia, ancora una volta , dopo la Sicilia , siamo chiamati ad intervenire per ristabilire una corretta informazione e per evitare inutili ed incomprensibili allarmismi per le imprese e i cittadini in quanto non vi è nessun taglio di risorse. Nel dettaglio tutti gli interventi richiamati, spostati dal PNRR d’intesa con la Commissione europea per ragioni oggettive , hanno , come è noto, trovato copertura finanziaria nell’ambito del Decreto-legge PNRR, convertito in legge a fine aprile.

Cos? il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, in riferimento alla proiezione elaborata dall’Ance, che ha ipotizzato il rischio di tagli di 860 milioni di euro per le opere di rigenerazione urbana nella Regione Puglia.

“In questo quadro è quanto mai auspicabile, da parte di ANCE, una maggiore attenzione sull’attuazione del Piano, che procede secondo il cronoprogramma prestabilito, con l’ultimazione della progettazione esecutiva delle opere e la conseguente apertura dei cantieri. Ad oggi, – evidenzia il Ministro Fitto – la riuscita del Piano dipende soprattutto dalla capacità delle imprese di realizzare gli interventi nei tempi previsti, nel pieno rispetto dei criteri e delle condizionalità del PNRR”. Mi auguro che il chiarimento di ieri sulla Sicilia e di oggi sulla Puglia serva ad evitare ulteriori comunicazioni non corrispondenti alla realtà .