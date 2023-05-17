Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Gallipoli:

Secondo, straordinario, arrivo del 2023: la Scenic Eclipse II, varata ad aprile 2023 e considerata dalla “Cruise Critics” la nave più lussuosa al mondo, è approdata ieri nel porto di Gallipoli con i suoi 210 passeggeri e 168 unità di equipaggio.

Lunga 168 metri e larga 21, il superyacht di lusso sei stelle dal design ultramoderno dispone a bordo di 114 cabine che spaziano dai 46 ai 50 metri quadrati, tutte dotate di doppie vasche idromassaggio, docce nebulizzate vitalizzanti per la cromoterapia, balcone e maggiordomo privato. La nave da crociera Scenic Eclipse II presenta uno scafo rinforzato per il ghiaccio, un eliporto, un mini-sottomarino; inoltre, la Marina Platform, situata a poppa, viene utilizzata per il lancio di attrezzature per sport acquatici dei passeggeri come kayak, attività di snorkeling e immersioni subacquee. I servizi di bordo includono nove ristoranti con chef di alto livello, quattro bar e lounge, un teatro, due piscine, una piscina riscaldata, una spa e una palestra.

Proveniente da Kotor (Montenegro), la nave mollerà gli ormeggi alle ore 16, dopo aver salutato la città con il tradizionale fischio della tromba, direzione Sicilia.

“Una giornata importante per Gallipoli, una tra le navi più lussuose al mondo è oggi nella nostra città – commenta il sindaco Stefano Minerva – Non abbiamo bisogno di sottolineare quanto questo arrivo sia importante, per quello che rappresenta e per i suoi passeggeri. Un’altra giornata storica per Gallipoli, frutto del lavoro di una grande squadra”.

Ad incontrare il Comandante, per conto dell’Amministrazione comunale, il sindaco di Gallipoli Stefano Minerva e la consigliera Titti Cataldi.

“Alcuni passeggeri hanno visitato Lecce, altri sono rimasti a Gallipoli. Tuttavia, coloro i quali avevano scelto di spostarsi, al ritorno hanno comunque optato per una visita nel nostro centro storico – dichiara la consigliera Titti Cataldi con delega al Sistema Crocieristico – Questo vuol dire che tutti i passeggeri hanno avuto modo di vedere le bellezze della nostra città e anche lo stesso comandante si è dimostrato entusiasta di Gallipoli. Continua così il nostro lavoro, orgogliosi di questo risultato”.