In zona gialla il coprifuoco ci sarà dalle 23 a partire da subito, dalla mezzanotte a partire dal 7 giugno. Il superamento totale del coprifuoco ci sarà dal 21 giugno. È la decisione presa nella cabina di regia all’unanimità. Il Consiglio dei ministri, in una riunione durata circa mezz’ora, ha approvato il decreto legge.

Dal resoconto dell’agenzia Agi:



Dall’1 giugno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna saranno zona bianca. Dal 7 giugno anche Abruzzo, Veneto e Liguria. Nelle regioni in zona bianca valgono solo le regole di comportamento (mascherina, distanziamenti). Non c’è coprifuoco.

Zona gialla: riaperture e graduale abolizione del coprifuoco. Coprifuoco in zona gialla dalle ore 23 a partire dal 18 maggio, cioè dall’entrata in vigore del decreto legge varato dal Consiglio dei ministri. Dalle ore 24 a partire dal 7 giugno. Superamento totale del coprifuoco dal 21 giugno.

Ristorazione: riaperture già programmate: dall’1 giugno sarà consentito anche al chiuso il consumo al tavolo non solo dalle ore 5 alle 18 ma anche a cena.

Esercizi commerciali in mercati e centri commerciali, gallerie e parchi commerciali nelle giornate festive e prefestive: riapertura a partire dal 22 maggio.

Palestre, piscine, centri termali: riaperture programmate, dal 15 maggio le piscine all’aperto. Dal 24 maggio le palestre; dall’1 luglio i centri termali. Riapertura a partire dall’1 luglio di piscine al chiuso e centri benessere.

Presenza di pubblico in eventi e competizioni sportive: la presenza di pubblico è autorizzata per tutti gli eventi e competizioni sportive dall’1 giugno all’aperto e dall’1 luglio al chiuso nei limiti già fissati (capienza non superiore al 25 per cento di quella massima e comunque non superiore a mille persone all’aperto e cinquecento al chiuso) e non più limitatamente alle competizioni di interesse nazionale.

Impianti di risalita in montagna. Riapertura degli impianti dal 22 maggio alle condizioni indicate dalle linee guida.

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò: riapertura dall’1 luglio.

Parchi tematici e di divertimento: anticipata la riapertura al 15 giugno.

Centri culturali, centri sociali e centri ricreativi: riapertura di tutte le attività dall’1 luglio.

AlSale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso: restano sospese. Protesta, Silb: basta con l’essere considerati untori.

Feste, comprese quelle dopo cerimonie civili e religiose: ripartenza delle feste successive a cerimonie civili o religiose, dal 15 giugno, anche al chiuso. Agli ospiti sarà richiesto il green pass.

Corsi di formazione pubblici e privati: ripresa in presenza dall’1 luglio.