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Puglia: assistenza domiciliare per oltre 112mila persone, quasi il doppio dell’incremento previsto in un anno Dati 2025

17 Aprile 2026
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia l:

La Regione Puglia, secondo l’ultimo monitoraggio ufficiale di AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), ha non solo raggiunto, ma ha superato l’obiettivo finale previsto per il 2025 del progetto PNRR “Casa come primo luogo di cura – Assistenza Domiciliare (ADI)” dedicato agli over 65.

Rispetto al dato del 2019 con 20.780 assistiti, i risultati certificati da AGENAS descrivono una crescita strutturale e costante che pone la Puglia all’avanguardia nella presa in carico degli over 65 e le permette di superare il target previsto dal PNRR.

L’obiettivo di incremento assegnato alla Puglia per il 2025 era di 55.346 nuovi assistiti rispetto alla baseline del 2019. Di seguito i risultati raggiunti:

•             Pazienti assistiti nel 2025: 112.497

•             Incremento totale raggiunto: 91.717 assistiti in più rispetto al 2019

•             Percentuale di raggiungimento dell’obiettivo per il 2025: 126,9%

E bene chiarire che il traguardo del 2025 non è un caso isolato, ma il culmine di un triennio di performance che hanno visto i target annuali sempre superati:

•             Nel 2023: l’obiettivo è stato superato con il 145,1% di incremento

•             Nel 2024: il trend è proseguito con un solido 114,1% rispetto ai target prefissati

L’esito positivo del monitoraggio, comunicato ufficialmente dal direttore generale di AGENAS, certifica che la Puglia ha attuato con efficacia le direttive del PNRR, trasformando il domicilio del paziente over 65 nel fulcro di una nuova visione del sistema sanitario regionale. Questo risultato consente ora alla Regione di procedere con la rendicontazione finale sul sistema ReGiS per l’erogazione delle risorse spettanti.


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