Messaggio di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia

In questi giorni, tanti di voi stanno manifestando l’esigenza di potersi recare in campagna, presso i propri fondi o allevamenti.

Per questo ho emanato un’ordinanza che rende possibile lo spostamento all’interno del proprio comune o verso un altro comune, per lo svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e la conduzione di allevamenti di animali.

Dunque è possibile spostarsi, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza e osservando alcune condizioni:

➡️ non più di una volta al giorno;

➡️ limitatamente agli interventi strettamente necessari alla manutenzione dei fondi, alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali allevati, consistenti nelle indispensabili operazioni colturali e di cura preventiva che la stagione impone ovvero per accudire i predetti animali;

➡️ con autodichiarazione che attesti il possesso della superficie agricola produttiva effettivamente adibita ai predetti fini.

Per maggiori informazioni ➡️ http://rpu.gl/ordagr