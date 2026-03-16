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Green game: le scuole della provincia di Lecce vanno in finale nazionale In programma il 31 marzo a Roma

17 Marzo 2026
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Importante risultato per gli studenti della provincia di Lecce che hanno conquistato l’accesso alla finale nazionale del Green Game, il progetto educativo dedicato ai temi del riciclo e della sostenibilità ambientale che coinvolge scuole secondarie di secondo grado in tutta Italia.

L’appuntamento con la fase conclusiva si terrà il 31 marzo al Palatiziano di Roma, dove le classi qualificate si sfideranno con studenti provenienti da tutta la penisola.

Nel corso delle attività formative e delle lezioni interattive del progetto, numerosi istituti della provincia hanno partecipato con entusiasmo ottenendo risultati di rilievo.

Tra le scuole protagoniste figurano:

I.I.S.S. Don Tonino Bello di Tricase

Liceo Don Tonino Bello di Copertino

I.I.S.S. Amerigo Vespucci di Gallipoli

I.I.S.S. Moccia‑Vanoni di Nardò

A conquistare il pass per la finale nazionale sono state le classi:

2ª ATL dell’IISS Don Tonino Bello di Tricase

2ª BSP e 1ª BP dello Scientifico del Liceo Don Tonino Bello di Copertino

1ª B TL e 2ª B TL dell’IISS Amerigo Vespucci di Gallipoli

2ª A TS e 1ª A CAT dell’IISS Moccia-Vanoni di Nardò

Saranno loro a rappresentare la provincia di Lecce nell’atto conclusivo del progetto.

Il Green Game è promosso dai Consorzi nazionali Biorepack, CIAL, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

«Il Green Game continua a dimostrare come l’educazione ambientale possa essere efficace quando utilizza linguaggi e strumenti vicini ai giovani – dichiarano i Consorzi promotori –. Il progetto rappresenta un’occasione concreta per accrescere la consapevolezza sull’importanza della corretta gestione dei rifiuti e del riciclo».

L’approccio del progetto si basa su interattività, tecnologia e competizione educativa. Gli esperti formatori di Peaktime accompagnano gli studenti in un percorso dinamico che stimola partecipazione attiva, lavoro di squadra e attenzione ai contenuti.

Le lezioni non seguono un modello tradizionale: al termine degli incontri le classi partecipano a quiz e sfide a tema ambientale, mettendo alla prova le conoscenze acquisite su riciclo e sostenibilità.

Per l’edizione 2026 il Green Game ha coinvolto centinaia di scuole italiane attraverso due modalità di partecipazione:

Green Game Digital, dedicato agli istituti secondari di secondo grado di tutta Italia

Green Game in presenza, riservato alle scuole della Sardegna

La finale nazionale del 31 marzo al Palatiziano di Roma decreterà le classi vincitrici dell’edizione 2026. (leccesette.it)

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