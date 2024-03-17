Nel pomeriggio lo scontro fra una Bmw ed una Peugeot. Sono deceduti un ragazzo e due ragazze di Vibo Valentia in età fra 23, 26 e 31 anni. Ancora con i costumi indosso, stavano tornando in Calabria da un raduno cosplay. Sono rimasti feriti un bambino di 11 anni ed i suoi genitori, famiglia di Crispiano, occupanti dell’altra vettura, la Bmw. L’impatto frontale, per cause da dettagliare, sulla strada statale 100 all’altezza di Mottola.

Al di là delle responsabilità eventuali, con i carabinieri impegnati a chiarire l’accaduto, cos’altro ancora deve accadere per capire, tutti e soprattutto chi ha potere decisionale, che quel tratto di strada, così com’è, fa veramente paura? Quattro mesi fa si verificò un altro gravissimo incidente. Proposte, promesse: non è stato fatto niente. Ora, nell’imminenza del periodo pasquale e con l’aggravio inevitabile per il traffico veicolare data la frana che condiziona il traffico ferroviario, diventa per esempio urgente un periodo di gratuità per l’autostrada Bari-Taranto. Così come è urgente, in realtà gravemente tardivo, ripensare quella statale.

