Di seguito la comunicazione di Trenitalia:



La circolazione è sospesa per un movimento franoso tra Benevento e Ariano Irpino.

Ancora in corso l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione.

La previsione di ripristino da parte del gestore della rete ferroviaria nazionale è stimata in 30 giorni. La circolazione sarà riattivata non appena saranno garantite le condizioni di sicurezza.

I treni Alta Velocità e Intercity possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e sostituzioni con bus nella tratta interessata con significativi ritardi.

È possibile rinunciare o riprogrammare il viaggio.

Treni Alta Velocità di domenica 17 marzo, oggetto di provvedimento:

• il treno FR 8302 Lecce (6:05) – Roma Termini (11:55) è cancellato tra Foggia e Benevento. I passeggeri da Foggia possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Benevento, dove trovano ulteriore proseguimento con il treno FA 8306 Lecce (7:10) – Roma Termini (12:55).

• il treno FR 9511 Milano Centrale (6:10) – Lecce (15:50) termina la corsa a Benevento. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento a Foggia, dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• il treno FR 8303 Roma Termini (8:05) – Lecce (13:35) è cancellato da Benevento a Foggia. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento a Foggia, dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FR 8303 che ne attende l’arrivo.

• il treno FR 8314 Lecce (11:15) – Roma Termini (16:55) è cancellato da Foggia a Benevento. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Foggia a Benevento, dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FA 8314 che ne attende l’arrivo.

• il treno FR 9560 Lecce (13:10) – Milano Centrale (22:50) ha origine da Benevento. I passeggeri in partenza da Lecce, Brindisi, Bari Centrale, Barletta e Foggia possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• il treno FA 8306 Lecce (7:10) – Roma Termini (12:55) ha origine da Benevento. I passeggeri in partenza da Lecce, Brindisi, Bari Centrale, Barletta e Foggia possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Roma Termini.

• il treno FA 8311 Roma Termini (13:05) – Bari Centrale (17:14) termina la corsa a Benevento. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento a Foggia, dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• il treno FA 8315 Roma Termini (15:05) – Lecce (20:29) termina la corsa a Benevento. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento a Foggia, dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• il treno FA 8317 Roma Termini (16:05) – Benevento (18:02) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il treno FR 8319 Roma Termini (17:05) – Lecce (23:06).

• il treno FR 8319 Roma Termini (17:05) – Lecce (23:06) è cancellato da Benevento a Foggia. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento a Foggia, dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FA 8319, che ne attende l’arrivo.

• il treno FR 8326 Lecce (17:15) – Roma Termini (23:00) è cancellato da Foggia a Benevento. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Foggia a Benevento dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FR 8326 che ne attende l’arrivo.

• il treno FR 8323 Roma Termini (18:05) – Lecce (23:38) è cancellato da Benevento a Foggia. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento a Foggia, dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FR 8323, che ne attende l’arrivo.

Treni Intercity di domenica 17 marzo, oggetto di provvedimento:

• il treno IC 716 Bari Centrale (7:05) – Napoli Centrale (11:15) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• il treno IC 703 Roma Termini (7:28) – Bari Centrale (13:54) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• il treno IC 710 Taranto (15:40) – Roma Termini (23:00) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• il treno IC 704 Bari Centrale (16:05) – Roma Termini (22:27) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• il treno IC 715 Napoli Centrale (18:55) – Bari Centrale (23:00) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• il treno ICN 788 Lecce (22:15) – Roma Termini (6:10) è instradato sul percorso alternativo da Bari a Caserta via Taranto / Potenza e non ferma a Molfetta, Bisceglie, Trani, Barletta, Foggia e Benevento. I passeggeri in partenza da:

– Molfetta, Bisceglie, Trani, Barletta e Foggia possono utilizzare il treno R 4373 Foggia (22:06) – Bari Centrale (23:43) dove trovano proseguimento con il treno ICN 788 Lecce (22:15) – Roma Termini (6:10);

– Benevento possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Treni Intercity di lunedì 18 e martedì 19 marzo, oggetto di provvedimento:

• il treno IC 716 Bari Centrale (7:05) – Napoli Centrale (11:15) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• il treno IC 703 Roma Termini (7:28) – Bari Centrale (13:54) termina la corsa a Benevento. I passeggeri possono proseguire fino a Bari Centrale con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• il treno IC 704 Bari Centrale (16:05) – Roma Termini (22:27) ha origine da Benevento. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Bari Centrale fino a Roma Termini.

• il treno IC 715 Napoli Centrale (18:55) – Bari Centrale (23:00) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.

—–

Di seguito la comunicazione di Italo:



La circolazione ferroviaria è sospesa tra Ariano Irpino e Benevento su disposizione del Gestore Infrastruttura per un inconveniente tecnico alla linea dal 12 marzo 2024.

Per i treni Italo 9928, 9952, 9915 e 9939 dei 15, 16, 17 marzo 2024 è attivo un servizio bus sostitutivo tra Foggia e Benevento e viceversa.

I treni Italo 8140 e 8141 sono cancellati nei giorni 15, 16, 17, 18, 19 marzo 2024.

I treni Italo 9928, 9952, 9915 e 9939 del 18 e 19 marzo 2024 sono cancellati tra Bari e Benevento e viceversa. È attivo un servizio sostitutivo bus.

Maggiori dettagli al seguente link

I Viaggiatori dei treni 9928, 9952, 9915 e 9939, percorrenti la tratta in cui la circolazione ferroviaria è interrotta, possono contattare Pronto Italo 060708 per informazioni, assistenza, rimborso o per concordare un’alternativa di viaggio prima della partenza programmata del loro treno.

I Viaggiatori dei treni 8140, 8141 possono contattare Pronto Italo 060708 per informazioni, assistenza, rimborso o per concordare un’alternativa di viaggio entro le 23.00 della data prevista di partenza.