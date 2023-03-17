Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 17 marzo 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 50
Provincia di Bat: 3
Provincia di Brindisi: 11
Provincia di Foggia: 7
Provincia di Lecce: 22
Provincia di Taranto: 16
Residenti fuori regione: 3
Provincia in definizione: 1
1.790
Persone attualmente positive
75
Persone ricoverate in area non critica
3
Persone in terapia intensiva
1.617.413
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 521.864
Provincia di Bat: 136.122
Provincia di Brindisi: 155.992
Provincia di Foggia: 226.334
Provincia di Lecce: 346.939
Provincia di Taranto: 219.076
Residenti fuori regione: 17.168
Provincia in definizione: 5.390