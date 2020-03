Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Sulla base della deliberazione della Giunta Regionale, n.283/2020 del 5 marzo 2020, il pagamento delle rate di tutti i finanziamenti “NIDI”, “Tecnonidi”, “Microcredito” e “Fondo a favore delle Reti per l’Internazionalizzazione” è automaticamente sospeso dal mese di Marzo 2020 fino al mese di Agosto 2020 compreso. Quindi per la sospensione del finanziamento le imprese interessate non dovranno fare nulla.

Da settembre 2020 ricomincerà regolarmente l’addebito delle rate sul conto corrente.

Il finanziamento slitterà di sei mesi alle medesime condizioni e senza alcun aggravio di costi.

Solo chi non intenda aderire alla moratoria e, quindi, voglia continuare a pagare regolarmente le rate del finanziamento, dovrà comunicarlo inviando una PEC all’indirizzo: moratoria.pugliasviluppo@pec.it.

Pertanto, chi vuole la sospensione dei pagamenti non dovrà fare nessuna comunicazione.

E’ questo l’esito della riunione di oggi con la società che fornisce il sistema di gestione dei mutui alla Regione Puglia.

Mercoledì partirà, a tutte le oltre 2.000 imprese beneficiarie degli strumenti regionali, questa comunicazione via Pec”.

—–

“Con due distinti provvedimenti assunti ieri, lunedì 16 marzo, dalla Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia, ing. Carmela Iadaresta, sono stati differiti, visto il periodo particolarmente difficile che stanno attraversando le imprese e le attività economiche a causa del diffondersi dell’epidemia da COVID-19, due termini ormai incombenti riguardanti, il primo, la trasmissione telematica degli Attestati di Prestazione Energetica. APE, per gli edifici, e, il secondo, la proroga del termine di presentazione delle istanze nell’ambito dell’Avviso pubblico “Smart Grids”.

In particolare, per quanto riguarda la prima questione, come noto la Regione Puglia, nell’ambito del processo di istituzione del Catasto Energetico Regionale, ha da tempo implementato, a seguito di una apposita convenzione con ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), una piattaforma informatica (denominata “APE Puglia”) per la gestione del processo di certificazione energetica, da parte di tecnici abilitati, degli edifici e degli impianti termici. A partire dal prossimo 21 marzo, quindi, il rilascio e la trasmissione dei certificati sarebbe dovuto avvenire esclusivamente tramite la nuova procedura on-line del Sistema Informativo disponibile sul portale “Sistema Puglia”, essendo terminata la fase transitoria di 30 giorni in cui si poteva procedere anche con la trasmissione a mezzo pec. Con la decisione assunta ieri, il predetto termine è stato prorogato di due mesi, avendo portato sino a 90 giorni (a partire dal 5 febbraio) il periodo transitorio. Quindi, sino al 5 maggio continueranno a coesistere le due metodologie di trasmissione APE: a mezzo pec e sulla piattaforma telematica. Tale proroga si è resa necessaria, recependo le sollecitazioni pervenute da parte degli ordini professionali, al fine di far fronte alle prime difficoltà incontrate dai certificatori nella fase di avvio della piattaforma “APE Puglia”, con la situazione di emergenza epidemiologica che avrebbe potuto determinare delle disfunzioni nella risoluzione dei problemi eventualmente insorti. In questo modo tutti avranno più tempo per poter assorbire meglio la novità introdotta e risolvere le eventuali criticità.

Con il secondo provvedimento, invece, è stato prorogato il termine di presentazione dell’Avviso denominato “Selezione di interventi finalizzati alla costruzione, adeguamento, efficientamento e potenziamento di sistemi intelligenti di distribuzione dell’energia (SMART GRIDS)”, approvato e pubblicato il 20 novembre 2019. L’obiettivo di questo bando, la cui dotazione finanziaria è pari a 25 milioni di euro, è quello di adeguare la rete a media e bassa tensione, realizzando interventi, localizzati nel territorio della regione Puglia, finalizzati alla costruzione, adeguamento, efficientamento e potenziamento dei sistemi intelligenti di distribuzione di energia elettrica (gli Smart Grids, appunto) nell’ottica di incrementare la quota di fabbisogno energetico coperto da fonti rinnovabili, aumentare la qualità del servizio in termini di riduzione del numero e della durata delle interruzioni, nonché razionalizzare la crescita delle fonti diffuse di energie rinnovabili.

Al fine di consentire la più ampia partecipazione al bando da parte dei concessionari del pubblico servizio di distribuzione dell’energia attivi in Puglia, si è reso necessario prorogare il termine di presentazione delle istanze che sarà di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, sul BURP, della determinazione approvata ieri dalla Dirigente della Sezione.

Si tratta di due provvedimenti importanti con i quali l’Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia che ho l’onore di guidare, conferma il suo impegno al fianco delle nostre attività economiche ed imprenditoriali nell’affrontare la grave crisi economica che il diffondersi dell’epidemia da COVID-19 sta determinando. Nei limiti delle nostre competenze, in coordinamento costante con il Presidente Michele Emiliano, continueremo a fare tutto quanto è nelle nostre possibilità per supportare il nostro sistema produttivo nel superare questa fase così delicata e complessa”.