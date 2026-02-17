Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Emilio Solfrizzi apre la programmazione teatrale speciale del Teatro Radar di Monopoli, organizzata da Fondazione SAT Spettacolo Arte Territorio. Martedì 17 febbraio alle ore 21 ritroviamo Solfrizzi nel doppio ruolo di regista e interprete di una delle più celebri commedie di Plauto, Anfitrione. Uno spettacolo che si conferma modernissimo nel suo saper giocare con l’identità: “Quante volte pensiamo di aver di fronte qualcuno ed invece abbiamo di fronte qualcun altro sbagliando le nostre valutazioni? – si chiede Solfrizzi – O viceversa: quanto spesso non siamo all’altezza dei ruoli che gli altri ci danno?”.

La trama ruota attorno a un soldato di nome Anfitrione e al suo servo Sosia, che tornano a casa dopo una lunga campagna militare. Tuttavia Giove, affascinato dalla bella moglie di Anfitrione, Alcmena, decide di assumerne l’aspetto per conquistarla. Nel frattempo il vero Anfitrione ignaro, si scontra con Sosia e si sviluppano una serie di equivoci, situazioni buffe e colpi di scena. Inganni che creano una girandola di situazioni esilaranti in cui i personaggi si confondono sulla vera identità di chi hanno di fronte offrendo al pubblico uno spettacolo spassoso e leggero. Un’opera incredibilmente divertente ma anche una fonte preziosa e importante per il suo valore storico linguistico che può essere usata come lente attraverso cui analizzare e commentare la contemporaneità.

Lo spettacolo è interpretato da Solfrizzi con Ivano Falco, Giovanni Moschella, Beatrice Schiaffino, Federico Gatti, Beatrice Coppolino e Vincenzo D’amato.

Disponibili gli abbonamenti per assistere a tutti gli spettacoli a prezzo ridotto. I biglietti singoli hanno un prezzo di 28 euro per la platea e 25 per la galleria (con una riduzione a 20 euro per la platea e 18 euro per la galleria per gli spettacoli Odissea, La Panne e Giulietta e Romeo. Il corpo di Shakespeare). Si possono acquistare al botteghino (via Magenta 71, Monopoli, attivo dal martedì al venerdì ore 17-19) nei punti vendita del circuito Vivaticket e online. Per informazioni: 335 756 47 88, info@teatroradar.it.

Il progetto speciale Rinascenza vede la direzione artistica di Teresa Ludovico e Gianno Forte per Fondazione SAT, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Monopoli – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Teatri di Bari.