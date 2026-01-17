Di seguito il comunicato:

Record valore alla produzione del florovivaismo italiano, il più alto mai registrato: 3,25 miliardi (3,14 nel rilevamento Istat precedente).

Puglia settima potenza regionale, si conferma ai vertici della produzione florovivaistica italiana. Tutto pronto per la decima edizione di Myplant (18-20 febbraio, FieraMilano Rho), la fiera internazionale leader del florovivaismo, del garden e del paesaggio professionale, che, a sua volta, batte ogni record raggiungendo i 60.000mq di esposizione. Grande attesa per le aziende pugliesi in mostra.

Toscana, Liguria, Sicilia, Lombardia, Lazio, Campania, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte guidano nell’ordine la top-ten delle regioni italiane che registrano il più alto valore alla produzione del settore florovivaistico nazionale.

Una settore che nonostante le difficoltà climatiche, gli alti costi sostenuti e una concorrenza sempre più marcata, nell’ultimo rilevamento ufficiale ha ritoccato al rialzo i livelli record dell’anno precedente: sfondata quota 3 miliardi e 250 milioni di euro di valore alla produzione, e un export ‘Made in Italy’ ai vertici internazionali.

Puglia protagonista, produzioni in ripresa

“Tra le Regioni a maggiore vocazione florovivaistica – segnala Valeria Randazzo, exhibition manager di Myplant – il risultato economico consolida il ruolo della Regione Puglia tra le aree principali per la produzione vivaistica nazionale, che ha battuto un altro record. La Puglia – continua Randazzo – nei rilevamenti precedenti aveva sofferto un arretramento delle posizioni, registrando sia un calo produttivo di fiori e piante in vaso, sia una diminuzione delle produzioni vivaistiche: siamo contenti di questi segnali di ripresa”.

In questa cornice, infatti, la Puglia si conferma tra le più produttive del settore florovivaistico, coprendo oltre il 5% dell’intero valore italiano. Il valore alla produzione regionale sfiora i 178 milioni di euro (174 nel rilevamento precedente), 108,7 dei quali generati da fiori e piante in vaso (+1,7%) e 69 (+3%) derivanti dal vivaismo.

Tra gli oltre 800 marchi italiani ed esteri attesi alla kermesse milanese, si stima che saranno diverse decine le realtà pugliesi.

“Abbiamo già la certezza che almeno 200 delegazioni ufficiali di buyer internazionali e oltre 100 aziende estere accreditate in visita da 40 Paesi e 4 continenti, soprattutto dall’Europa, principale mercato di sbocco dei prodotti italiani. Compratori che, insieme alle migliaia di operatori italiani, potranno apprezzare l’eccellenza del prodotto florovivaistico pugliese” – affermano da Myplant.

“Grazie anche alle imprese pugliesi, l’Italia conferma il ruolo di esportatore netto del prodotto orto-florovivaistico”: secondo le stime elaborate dalle agenzie internazionali, l’Italia si conferma seconda potenza esportatrice europea e terza mondiale con oltre 1 miliardo e 200 milioni di prodotti vegetali (valore alla produzione): un saldo fermamente positivo della bilancia commerciale nonostante l’aumento delle importazioni registrato negli ultimi anni.