Di Martino Abbracciavento:
Per varie zone del fronte occidentale del sud Italia, oggi, codice arancione (immagine home page tratta da tweet del dipartimento della protezione civile). Evacuata parte di Casamicciola dopo la frana di Ischia a novembre. In Campania oggi scuole chiuse in vari Comuni.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori più occidentali della Puglia con quantitativi cumulati generalmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia. Inoltre è in corso l’allerta er vento, codice giallo per l’intera regione, fino alle 20.