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Puglia: 1615874 positivi a test corona virus, incremento di 1014 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

17 Gennaio 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 17 gennaio 2023

1.014

Nuovi casi

9.414

Test giornalieri

10

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 382
Provincia di Bat: 63
Provincia di Brindisi: 81
Provincia di Foggia: 107
Provincia di Lecce: 236
Provincia di Taranto: 137
Residenti fuori regione: 7
Provincia in definizione: 1
16.968

Persone attualmente positive

252

Persone ricoverate in area non critica

15

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.615.874

Casi totali

13.607.412

Test eseguiti

1.589.400

Persone guarite

9.506

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 517.098
Provincia di Bat: 135.415
Provincia di Brindisi: 154.653
Provincia di Foggia: 225.003
Provincia di Lecce: 343.702
Provincia di Taranto: 217.602
Residenti fuori regione: 17.038
Provincia in definizione: 5.363

 

 

 

 

 

 

 


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