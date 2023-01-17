Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 17 gennaio 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 382
Provincia di Bat: 63
Provincia di Brindisi: 81
Provincia di Foggia: 107
Provincia di Lecce: 236
Provincia di Taranto: 137
Residenti fuori regione: 7
Provincia in definizione: 1
16.968
Persone attualmente positive
252
Persone ricoverate in area non critica
15
Persone in terapia intensiva
1.589.400
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 517.098
Provincia di Bat: 135.415
Provincia di Brindisi: 154.653
Provincia di Foggia: 225.003
Provincia di Lecce: 343.702
Provincia di Taranto: 217.602
Residenti fuori regione: 17.038
Provincia in definizione: 5.363